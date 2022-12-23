شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الجمعة، تدريباته على استاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل على استاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يستعيد فريق الأهلى جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدورى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة فاركو التى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة للدورى بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة فيوتشر التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

حقق الأهلى فوزا قاتلا على حساب مضيفه فاركو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدورى المصرى، ليستعيد نغمة الانتصارات سريعا، فى المقابل حقق الزمالك انتصارا عريضاً على حرس الحدود برباعية دون رد، وبتلك النتيجة واصل الزمالك مطاردة الأهلى، متصدر ترتيب الدورى المصرى، بعدما احتل الوصافة بـ20 نقطة بفارق نقطتين عن المارد الأحمر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.