شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف فريال أشرف بطلة الكاراتيه والأولمبياد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه وبطلة أولمبياد طوكيو بحفل زفافها خلال الساعات الماضية، فى حفل كبير شهد حضور الأهل والأصدقاء ومسئولى اتحاد الكاراتيه والمدربين واللاعبين، بالإضافة إلى حضور مسئولى الرياضة المصرية وعلى رأسهم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



حفل زفاف فريال اشرف



زفاف فريال



فرح فريال اشرف



فريال أشرف لاعبة



فريال اشرف

وتعد فريال أشرف أبرز لاعبات الكاراتيه فى الوقت الحالى بعد أن توجت بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتوج بذهبية الكاراتيه الأولمبى.

توجت فريال أشرف بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة موسكو الدولية بعدما خسرت أمام لاعبة روسيا فى نصف نهائى البطولة، التى أقيمت خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر الجارى.