شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد الرحيم دغموم محارب جزائرى فى هجوم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من كتيبة محاربو الصحراء، جاء إلى الدوري المصري باحثا عن التألق وإثبات الذات داخل جدران القلعة الحمراء، لينجح في تقديم أوراق اعتماده سريعا إلى جماهير بورسعيد والنادي المصري، بعد أظهر الجزائري عبد الرحيم دغموم تألقا كبيرا وثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.

يعرف عبد الرحيم دغموم بخليفة رياض محرز فى الجزائر، وانتقل دغموم إلى النادي المصري فى الميركاتو الصيفي الماضي كأول صفقة صيفية ضمها الفريق الأخضر، قادماً من وفاق سطيف الجزائري.

صاحب الـ 23 سنة، تبلغ قيمته التسويقية 700 ألف يورو، وانضم إلى النادي المصري في بداية الموسم الجاري لدعم الهجوم، في صفقة كبدت خزينة النادي البورسعيدي 277 ألف دولار، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

بدأ عبد الرحيم دغموم مسيرته الكروية مع وفاق سطيف الجزائري، حيث شارك في 103 مباريات، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 15 هدفاً آخر.

بينما شارك دغموم مع النادي المصري في 5 مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفاً وحيداً، وأصبح في وقت قصير أحد أهم الركائز الأساسية للفريق البورسعيدي.

وحصد عبد الرحيم دغموم جائزة رجل المباراة خلال مواجهة المصري أمام المقاولون العرب والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2، بعد المستوى المميز الذي أظهره خلال اللقاء.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.