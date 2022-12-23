شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتضن قرعة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة بمشروع الهدف مراسم قرعة بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة، والمقرر اقامتها في مصر فبراير المقبل، والمؤهلة بدورها لكأس العالم في اندونيسيا، ويشارك منتخب مصر بقيادة محمود جابر في البطولة بجانب 11 منتخبا إفريقيا.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس من عام 2023، بمشاركة 12 منتخبًا، هم: "نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - اوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف".

وتفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ، مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر الذي يستضيف مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن تقام البطولة على 3 ملاعب هي استادات القاهرة والاسكندرية وهيئة قناة السويس، على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.

كما يؤدى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، تدريباته مؤخرا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة التي ستقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023.