شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الإسماعيلي وإنبى على مائدة حسام حسن فى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بالمباريات السابقة للنادي الإسماعيلي، وآخرها الفوز على إنبي بهدف نظيف في الجولة الثامنة بالدوري، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الدراويش قبل مواجهة الأحد.

ويفتقد النادي المصري لخدمات مدافعه محمد دبش، وذلك في اللقاء القادم للفريق البورسعيدي بمسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والذي يجمع المصري بنظيره النادي الإسماعيلي، يوم الأحد المقبل، بالجولة التاسعة.

وكان دبش قد حصل على الإنذار الثالث له مع المصري، خلال مشاركته مع الفريق في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السويس الجديد وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ورفع النادي المصري رصيده إلى النقطة الثامنة، ليحتل المركز العاشر في جدول المسابقة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

يذكر أن النادي الإسماعيلي كان قد حقق أول انتصاراته في الدوري بالفوز في لقاء الجولة الماضية على إنبي بهدف نظيف، حيث يحتل الدراويش المركز الـ 14 في جدول المسابقة برصيد 6 نقاط.

من جانبه، يرى إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، أن التعادل أمام المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز نتيجة مرضية والتأخر ثم العودة للمباراة أمر مبشر للفريق.

وقال إبراهيم حسن خلال تصريحاته عقب المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز أن هناك تقدما وتطورا كبيرا في أداء اللاعبين وتصاعدا في الأداء رغم الغيابات.

وأشار مدير الكرة بالنادي المصري إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات وتقدما كبيرا في الأداء بعد تدعيمات الفريق بفترة الانتقالات الشتوية القادمة.