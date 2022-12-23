شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لمواصلة الانتفاضة اليوم أمام سيراميكا في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاتحاد السكندرى فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، مع سيراميكا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى افتتاح الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث حقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما سقط سيراميكا فى فخ التعادل مع الداخلية فى نفس الجولة.

وتحدث الصربى زوران مانولوفيتش مع اللاعبين وطالبهم بالاستمرارية فى النتائج الإيجابية والفوز أمام سيراميكا من أجل اقتحام المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز وإسعاد جمهور سيد البلد، وحذر من التهاون أمام فريق سيراميكا الذى يمتلك لاعبين ذوى قدرات هجومية قوية جدا خاصة أحمد ياسر ريان والنيجيرى إيبوكا، في الوقت الذى يفقد فيه سيد البلد 4 لاعبين وهم كل من خالد الغندور وأوستن أموتو ومروان عطية وخالد صبحى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات و الهزيمة فى 3 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 7 أهداف.

في المقابل، يأمل أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا، في إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام الداخلية، لمواصلة التقدم في جدول الدورى، وحذر اللاعبين من الحالة المعنوية العالية لدى فريق زعيم الثغر بعدما حسم ديربى الإسكندرية، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وحسم اللقاء لصالحه.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 3 مباريات والتعادل في مواجهتين والهزيمة فى 3 مباريات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا مثلها.