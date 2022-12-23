شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين برباعية الحدود لاستكشاف الزمالك قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الحهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لنادي الزمالك في الدوري وآخرها مباراة حرس الحدود التي انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الزمالك قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الزمالك يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

أكد شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب أنه كان يسعى لتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ببطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وقال شوقي غريب، أن المقاولون كان يستهدف الثلاث نقاط من البداية، ففي بعض الأوقات اللاعب المصري يكون حريصَا بعض الشيء على ألا يدخل مرماه أهداف ولذلك يتراجع، وفي النهاية المباراة كانت جيدة، مشيرا إلى أنه مان يتمنى الفوز والوصول للنقطة 13.

وأضاف مدرب المقاولون، أن النتيجة كانت عادلة، لأن لاعبي المقاولون لم يكن عندهم الجرأة ليسجلوا أهداف أخرى أمام المصري وبالتالي استقبلوا هدف التعادل، والتعادل كان بعد مباراة هجومية للفريقين.

وأكد غريب أن المقاولون العرب يبني فريقا، بعدما عانى في آخر موسمين للهروب من الهبوط، ولا يريد أن يستمر هذا الأمر، بل يريد أن يرتقي لمركز يليق بالنادي، لكن في الموسم القادم بعد اكتساب الخبرات والنزول بمستوى الأعمار نقدم شكل أفضل، مشيراً إلى أنه اعتاد على ضغط المباريات، ويجري تغييرات خوفًا من الإجهاد، ويتمنى في المرحلة المُقبلة أن يصل بالمستوى لأفضل من ذلك.