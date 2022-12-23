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العمراوى حكما لبيراميدز والداخلية والقاضي للاتحاد وسيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة التحكيم الرئيسية في اتحاد الكرة ، أسماء الحكام لإدارة المباراتين المقرر عقدهما يوم غد في افتتاح الجولة التاسعة من بطولة الممتاز.

 

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة بين الداخلية وبيراميدز إلى طاقم من الحكام بقيادة صبحي العمراوي يساعده مساعدان ماجد المليج وكريم محمد يونس ، وهشام الفلال الحكم الرابع. وبجانب محمد عبد العزيز حكم الفيديو ويارا عاطف مساعد حكم الفيديو.

 

كما أسندت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا إلى طاقم بقيادة حكم الساحة هشام القاضي يساعده محمد عزازي وخالد حسين مساعدان، ومحمد الغازي حكم رابع في المباراة، وسيد شباني حكما فيديو وهاني عبد الفتاح مساعدا لحكم الفيديو.

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وتقام مباريات الجولة التاسعة في الدورى المصرى على مدار ثلاثة أيام كما حددت رابطة الأندية المصرية.

 

وتنطلق مباريات تلك الجولة يوم الجمعه 23-12-2022 وستكون المواجهات بين كل من الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا وتقام تلك المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية

 

كما سيلتقي فريق الداخلية مع نظيره فريق بيراميدز وتقام تلك المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ستاد بتر سبورت

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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