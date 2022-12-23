شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفكر فى إعادة محمد شريف لمركز الجناح وعودة حسام حسن لمركزه الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي توظيف محمد شريف في مركز جديد خلال مشاركته في مباريات الفريق الأحمر، بخلاف مركز رأس الحربة الذي شارك فيه اللاعب بشكل أساسي في آخر 3 مواسم مع الأهلي، وعودته للعب في مركز الجناح الأيسر.

ودفع كولر بمحمد شريف في مركز الجناح الأيسر خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو بالدوري، بعدما شارك بديلا في المباراة وسجل هدف الفوز في الوقت القاتل من عمر المباراة من رأسية رغم أنه كان يلعب في مركز الجناح وهو المركز الذي كان يشارك فيه مع الأهلي قبل خروجه للإعارة إلى إنبي، في الوقت الذي شارك فيه حسام حسن كمهاجم صريح في هذه المواجهة.

كما يدرس كولر منح الفرصة لحسام حسن في اللعب بمركز رأس الحربة وإعادة محمد شريف إلى مركز الجناح الأيسر، لاسيما مع وجود عجز في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، بخلاف رغبته في إجراء تدوير بين اللاعبين وعدم الاعتماد على مجموعة محددة من الأسماء في هذا المركز.

ويفضل كولر إعادة حسام حسن إلى مركزه الأساسي كرأس حربة، بعدما وظفه في مركز الجناح الأيسر بأكثر من مباراة، ولكنه لم يقدم مستويات جيدة في هذا المركز.