شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يسعى لتحقيق المفاجأة اليوم أمام بيراميدز فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على فريق الداخلية فى السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد السويس الجديد، فى افتتاح الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تعادل الداخلية مع سيراميكا بدون أهداف في الجولة الماضية، فيما حقق بيراميدز فوزا صعبا على أسوان بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وطلب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، من لاعبى فريقه التعلم من الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهة أسوان، والعمل على تحقيق الفوز على الداخلية واقتناص الثلاث نقاط، مشددا على ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة أنها تشهد مواجهات قوية، وحذر من الاستهانة بالخصم خاصة أنه يمتلك العديد من عناصر الخطورة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، حصدهم من 8 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهة واحدة كانت أمام الزمالك، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

في المقابل، يبحث رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية عن تحقيق انتصارًا لتعويض اهدار النقاط الذى يعانى منه بسبب سلسلة التعادلات الأخيرة، وتحقيق المفاجأة بإسقاط بيراميدز وانتزاع الفوز الأول للفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز، والتي من الممكن أن تكون الأخيرة لرضا شحاتة حال السقوط.

ويحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى، برصيد 4 نقاط، حصدهم من 8 مباريات، لم يحقق الفوز فى أى مباراة وتعادل فى 4، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.