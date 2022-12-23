شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد انتظام طاهر محمد طاهر فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بعدما اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها مؤخرا وتسببت في غيابه عن مباريات الأهلي الأخيرة، وهو ما سيتحدد بعد مباراة فريقه ضد سموحة.

وواصل طاهر محمد طاهر، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، حيث أدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم داخل الأهلي قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد محمد الضاوى كريستو، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى.

أكد موقع "فوت 24" التونسى أن إدارة الأهلى ترغب فى ضم اللاعب الذى يشغل مركز الجناح الأيمن فى النجم الساحلى، والبالغ من العمر 19 عامًا بعدما ظهر بمستوى جيد مع جوهرة الساحل.وأكد الموقع التونسى أن كريستو سجل 4 أهداف مع النجم الساحلي، وصنع آخر في 6 مباريات، في الدوري التونسي الممتاز هذا الموسم.

فيما ذكر عمار الجمل لاعب النجم الساحلي السابق في تصريحات إذاعية أن الأهلي يريد التعاقد مع اللاعب التونسي مقابل ما تبقى من قيمة الغرامة الموقعة على النجم الساحلي في ملف سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السبق الهارب والذي لم يتم تسديدها بالكامل حتى الآن، حيث يتبقى قسطين من قيمة الصفقة.

وتبلغ قيمة كريستو التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 400 ألف يورو، ويحق للنادي الأهلي أن يضمه في قائمته كلاعب تحت السن، باعتباره مواليد مايو 2003.