هدف ورقم تاريخي للفرعون.. صلاح يشارك في خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل فريق مانشستر سيتي الى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، بعدما فاز على ليفربول بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ 16.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من هالاند، رياض محرز، وآكي في الدقائق 10، 47، 58 على التوالي لصالح مانشستر سيتي، بينما جاءت أهداف ليفربول عن طريق كارفاليو، ومحمد صلاح في الدقيقتين 20، و48 على التوالي.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مواجهات متتالية ضد مان سيتي بنفس الموسم.

كما بات أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في مرمى مانشستر سيتي بـ 3 بطولات مختلفة بموسم واحد (الدرع الخيرية - الدوري الإنجليزي - كأس الرابطة).

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