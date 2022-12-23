شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يعقد اجتماعات مكثفة للمحترفين في معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب اجتماعات مكثفة مع اللاعبين المحترفين في معسكر المنتخب، وبالأخص أحمد نادر السيد والثنائي مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألماني، والذى ينضم للمنتخب بعد غيابه عن المعسكرات الأخيرة، وصلاح باشا لاعب أودينيزي الذى ظهر بمستوى مميز في بطولة العرب الأخيرة.

وانتظم منتخب الشباب في معسكر مغلق بداية من الثلاثاء الماضي، وبدأه الجهاز الفني بمحاضرة شهدت شرح برنامج المعسكر والتأكيد على ضرورة التركيز لتحقيق أقصى استفادة فنية في هذه المرحلة قبل خوض المران الأول بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

واستدعي الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 ، 30 لاعبا للمعسكر هم : في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفي مخلوف و محمد عادل أمين.

الدفاع : عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب و مصطفي أشرف.

الهجوم : أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.