شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجمعية العمومية للمصارعة تناقش الميزانية والحساب الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد اليوم ،الجمعة، الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد ، وخاطب مسئولو اتحاد المصارعة أعضاء الجمعية العمومية من هيئات رياضية وإخطارهم بالموعد المحدد.

وحقق لاعبو منتخب المصارعة 10 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة إبراهيم عادل مصطفى التي تقام بالإسكندرية، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 4 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية كل من هيثم فهمى وزن 60 ك ، و أبو حليمة محمد وزن 72 ك ، و محمود وليد عبد الفتاح وزن 87 ك ، و نور الدين هانى وزن 97 ك.

وعلى مستوى الفضيات تحققت عن طريق عبد الرحمن أحمد وزن 67 ك ، و عماد أشرف وزن 82 ك ، وتوج بالبرونزيات عبد الله شعبان وزن 55 ك ، أحمد هانى وزن 60 ك ، مصطفى حسين، وإسلام محمد رمضان مركز ثالث برونزيات وزن 63 ك.

وتقدم الدكتور أشرف حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، باستقالته من رئاسة اللجنة الفنية باتحاد المصارعة دون ذكر أسباب.

وتقدم حافظ باستقالة مكتوبة لمجلس إدارة الاتحاد، وكذلك أعضاء اللجنة، إلا أنها قوبلت بالرفض مقابل تمسكه بالاستقالة.

يذكر أن المصارعة حقق خلال العام تحت قيادة اللجنة الفنية عدة القاب منها كأس افريقيا للرومانى، والحرة ومرحلتى الشباب والناشئين، بالإضافة إلى 3 ميداليات فى بطولات العالم.

كما أحرز لاعبو المصارعة 9 ميداليات فى دورة البحر المتوسط، بالإضافة إلى كأس البطولة العربية للرومانى والحرة.