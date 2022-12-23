شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 / 12 / 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة، مباراتان قويتان فى افتتاح الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع سيراميكا فى الخامسة مساء، والداخلية مع بيراميدز فى السابعة مساء.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا

فى الخامسة مساء، يلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع سيراميكا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما سقط سيراميكا فى فخ التعادل مع الداخلية فى نفس الجولة.

وتحدث الصربى زوران مانولوفيتش مع اللاعبين وطالبهم بالاستمرارية فى النتائج الإيجابية والفوز أمام سيراميكا من أجل اقتحام المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز وإسعاد جمهور سيد البلد، وحذر من التهاون أمام فريق سيراميكا الذى يمتلك لاعبين ذوى قدرات هجومية قوية جدا خاصة أحمد ياسر ريان والنيجيرى إيبوكا، في الوقت الذى يفقد فيه سيد البلد 4 لاعبين وهم كل من خالد الغندور وأوستن أموتو ومروان عطية وخالد صبحى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات و الهزيمة فى 3 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 7 أهداف.

في المقابل، يأمل أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا، في إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام الداخلية، لمواصلة التقدم في جدول الدورى، وحذر اللاعبين من الحالة المعنوية العالية لدى فريق زعيم الثغر بعدما حسم ديربى الإسكندرية، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وحسم اللقاء لصالحه.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 3 مباريات والتعادل في مواجهتين والهزيمة فى 3 مباريات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا مثلها.

موعد مباراة الداخلية وبيراميدز

وفى السابعة مساء، يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على فريق الداخلية على استاد السويس الجديد، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل الداخلية مع سيراميكا بدون أهداف في الجولة الماضية، فيما حقق بيراميدز فوزا صعبا على أسوان بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وطلب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز، من لاعبى فريقه التعلم من الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهة أسوان، والعمل على تحقيق الفوز على الداخلية واقتناص الثلاث نقاط، مشددا على ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة أنها تشهد مواجهات قوية، وحذر من الاستهانة بالخصم خاصة أنه يمتلك العديد من عناصر الخطورة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، حصدهم من 8 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهة واحدة كانت أمام الزمالك، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

في المقابل، يبحث رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية عن تحقيق انتصارًا لتعويض اهدار النقاط الذى يعانى منه بسبب سلسلة التعادلات الأخيرة، وتحقيق المفاجأة بإسقاط بيراميدز وانتزاع الفوز الأول للفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز، والتي من الممكن أن تكون الأخيرة لرضا شحاتة حال السقوط.

ويحتل فريق الداخلية المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى، برصيد 4 نقاط، حصدهم من 8 مباريات، لم يحقق الفوز فى أى مباراة وتعادل فى 4، وخسر 4.