شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب محمد فتحى ومحمود السيد عن البنك الأهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى محمد فتحى ومحمود السيد لاعبى فريق البنك الأهلى عن مباراة حرس الحدود المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة، والخضوع إلى برنامج تأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق.

ويعانى الثنائى محمد فتحى ومحمود السيد من الإصابة في العضلة الخلفية لذلك سوف يخضع الثنائى لبرنامج علاجى لا يقل عن 10 أيام للشفاء من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ومنح حلمى طولان المدير الفني للفريق راحة للاعبين لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش بنتيجة هدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد المكس بالإسكندرية.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط، حيث تمكن من الفوز في مباراة واحدة و تعادل في ثلاث و الهزيمة في أربع مباريات.