شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري: لم يصلنا عرض من الأهلي لضم مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه لن يبرر خسائر الفريق بعض المباريات المحلية، مؤكدا أن فترة التوقف أثرت بالسلب، كما أن الخسائر من أندية الأهلي وفيوتشر وهم فرق قوية بالدوري المصري.

وأضاف سلامة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "مروان عطية لن يلعب غدًا، وهناك ضغط مباريات كبير في مسابقة الدوري المصري".

وواصل: "لم يصلنا أي عروض رسمية حتى الآن بشأن التعاقد مع مروان عطية، كنا في اجتماع مجلس إدارة بالأمس، ولم يتم طرح النقاش حول أي لاعب، لو وصلنا أي عروض سيتم مناقشتها، ومحمد مصيلحي رئيس النادي يتشاور مع المجلس بالكامل في أي شئ يخص العروض التي تصل للاعبين".

وحول إمكانية بيعه في شهر يناير، قال: "نحن في زمن البيزنس، ولم نغلق أي شىء بشأن بيع أي لاعب، لا يوجد ثوابت مطلقة، وبيع أي لاعب مربوط بالحالة الفنية ومستوى الفريق، وايضا بأعضاء مجلس الإدارة أن يتخذ قرار جماعي، دائما نبحث عن احتياجات الفريق".

وأردف: "الباب ليس مغلق أمام رحيل مروان عطية، وكل الأمور متاحة بشأن اللاعب، وسنتعاقد مع صفقات جديدة أيضًا".

واستطرد: "محمد مصيلحي رئيس النادي يبحث عن مصلحة نادي الاتحاد السكندري فقط، وسبق وأعطى كلمة لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقد يكون لهم الأولوية، لكن الأمر مربوط بمصلحة النادي من الناحية المالية بكل تأكيد، وكل الخيارات مطروحة بشأن اللاعب، الحديث عن انتقال اللاعب للزمالك كان في الميركاتو الصيفي الماضي".

وتابع: "وفقا لاحتياجات نادي الاتحاد، سنبحث عن احتياجات النادي، مجلس الإدارة منفتح على سماع كافة العروض، نحن نادي يوجد علينا رقابة ولسنا قطاع خاص، جميعنا يعمل من أجل مصلحة الاتحاد، والعروض المالية سوف تحسم الأمور في النهاية".

وأتم: "كل شئ وارد، نبحث عن مصلحة الاتحاد السكندري فقط، لازال الوقت باكر للحديث حول بعض الملفات، وسيكون هناك جلسة مع الجهاز الفني قريبا لمعرفة مطالبه".