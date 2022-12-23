شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لم أضع التصور النهائى لجدول الدورى بعد مشاركة الأهلي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة أحدثت ارتباكا كبيرا فى جدول منافسات البطولات المصرية، وفوجئت بأن هناك حالة غضب بعدما صرحت مؤخرا بأن الدوري المصري لن ينتهى فى موعده.

وأضاف عامر حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "وضعت جدول 29 جولة بناء على الأجندة الرسمية من الفيفا والكاف، ومشاركة الأهلي كانت مفاجأة وليس عيبًا ما صرحت به أن تلك المشاركة أحدثت ارتباك في الجدول".

وتابع: "البعض كان يطالب بجدول طويل، والآن يتم الهجوم علينا بعد إعلان أن الدوري سيتأخر بسبب مشاركة الأهلي في المونديال، وفي الاساس لم يكن كأس العالم للأندية مُحدد، ومشاركة الفريق الأحمر لم تكن في الحسبان، لذلك كان من الصعب توقعها ووضع خطة بديلة لتفادي الأمر".

وأكمل: "هناك ضغوط من كافة الجوانب، وفي النهاية أجد البعض غاضب من تصريحاتي الأخيرة، وحتى الدوري السعودي سيتم تأجيل فيه مباريات الهلال وبعدها سيتم ضغطها".

وبسؤاله عن رؤيته القادمة، قال: "الأهلي لديه مباراة يوم 10 فبراير في دوري الابطال، وسيتم تأجيلها أيضا، وانتظر من الاتحاد الإفريقي تحديد الموعد البديل، وسيتم زيادة مؤجلات الأهلي بسبب هذه المباراة أيضًا، وأواجه انتقادات وضغوط من كافة الأندية".

وزاد: "لا أستطيع أن أقوم بتأجيل كل مباريات الأندية الأخرى بسبب مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية وبطولة أفريقيا، كل الحلول مطروحة، ولن أعلن عن المواعيد حاليًا".

وأردف: "من الطبيعي أن نؤجل مباريات الأهلي فقط، وليس تأجيل الدوري بالكامل، وكنا نخطط لإنهاء المنافسات في موعد محدد، وفي النهاية سنبحث عن أفضل الحلول للمصلحة العامة".

واستطرد: " نهائي كأس مصر (النسخة الماضية) كان من المفترض أن يكون يوم 3 فبراير وسيتم تأجيله أيضًا حال تخطى الأهلي نظيره سموحة في نصف النهائي، كما لم أعلن مواعيد بطولة الكأس الجديد حتى نهاية البطولة الماضية".

وأتم: "قرعة بطولة كأس أفريقيا للشباب في مصر ستكون اليوم الجمعة، والبطولة ستقام في استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس، ونقلت بعض المباريات المحلية لأندية الاتحاد وسيراميكا والزمالك إلى ملاعب أخرى، بسبب البطولة القارية".