الامارات | كأس القدرة لـ «الإسطبلات الخاصة» من نصيب أربوزوفا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت الفارسة آنا أربوزوفا على صهوة «بوليو أميجو» لإسطبلات الخليج بلقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.34 كلم، ضمن باكورة فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة، أمس، بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 215 فارساً وفارسة.

وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية خلال 3:49:23 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.51 كلم/ساعة، وجاء ثانياً الفارس فيربر فرنسيسكو على صهوة «إتش إل دي فاث»، لإسطبلات العين بزمن قدره 3:50:49 ساعات، فيما حلت ثالثة عائشة حميد الشامسي، على صهوة «سيرك دو بليسيس» لإسطبلات العزوم، بزمن قدره 3:50:54 ساعات.

وشهد السباق سرعة كبيرة في المرحلة الأولى التي حاول فيها الفرسان الاستفادة من برودة الجو وتحقيق أكبر قدر من التقدم، كما شهد السباق تبدلات على مراكز الصدارة، لكن بطلة السباق استطاعت ان تحافظ على مسافة ثابتة قرب فرسان المقدمة مع زيادة طفيفة وتدريجية في السرعة، هذا الأسلوب مكنها من توفير أكبر قدر من الطاقة للجواد الذي انطلق بقوة في المرحلة الأخيرة لتحقق الفارسة آنا أول فوز لها في الإمارات.

وخصصت جوائز مالية للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول 250 ألف درهم، والثاني 170 ألف درهم، والثالث 120 ألف درهم، والرابع 70 ألف درهم، والخامس 50 ألف درهم، ومن السادس وحتى المركز 30 ينال كل واحد 20 ألف درهم.

وشهد السباق وتوّج الفائزين المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، أحمد السويدي، ومدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد عبدالله النقبي. من جهة أخرى، ينطلق في الساعة السادسة والنصف صباح اليوم سباق كأس رئيس الدولة للقدرة المخصص للسيدات، لمسافة 101 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة.

وتُختتم الفعاليات بعد غدٍ بكأس رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة». ويصاحب الفعاليات، التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كلم «نجمتان».