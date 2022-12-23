الامارات | صحيفة: الاتفاق تم في دبي.. رونالدو إلى النصر السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أكمل اتفاقه مع النصر السعودي في دبي، لينتقل إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما لم يصدر عن نادي النصر أي شيء رسمي يؤكد أو ينفي ذلك.

وذكرت صحيفة «آس» أن رونالدو سينهي مسيرته الكروية باللعب في صفوف النصر، مشيرة إلى أن الدولي البرتغالي سيلعب مع الفريق السعودي حتى يبلغ عمره 40 عاماً، إذ ينتهي العقد في صيف 2025.

وأضافت أن «المفاوضات تمت الثلاثاء الماضي في دبي، وتم التوصل إلى اتفاق، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول الراتب الذي سيحصل عليه رونالدو، علماً بأن المسؤولين في النصر أكدوا أن حصول اللاعب على 200 مليون يورو في الموسم الواحد رقم ليس دقيقاً».

وأشارت إلى أن القميص رقم 7 المفضل لرونالدو ينتظره حالياً في النصر السعودي، إذ لا يوجد لاعب يحمل هذا الرقم في الوقت الحالي بالنادي.

في المقابل، أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن بداية المفاوضات حدثت في 23 نوفمبر الماضي، موضحة أن عقد اللاعب البرتغالي مدته موسمان ونصف الموسم، إذ ينتهي في يونيو 2025.

وأشارت إلى أن المحادثات لم تتوقف خلال الأسبوعين الماضيين، أثناء مشاركة رونالدو في كأس العالم، وعقب خروج البرتغال من دور الثمانية بخسارتها أمام المغرب، مؤكدة أن من المتوقع سفر «صاروخ ماديرا» إلى الرياض خلال الساعات المقبلة.

وختمت بأن «عقد اللاعب مع النصر السعودي سيتضمن الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو سيصبح سفيراً لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030، بالاشتراك مع كل من مصر واليونان»، موضحة أن «العالمي» سيستغني عن خدمات الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، عقب التعاقد مع رونالدو.

من جهتها، كشفت قناة «إس إس سي» السعودية عن تفاصيل المفاوضات التي قام بها النصر السعودي لإقناع النجم البرتغالي بالانضمام إلى صفوف الفريق بداية من يناير المقبل، وقالت: «مسؤولو النصر زاروا كريستيانو رونالدو في منزله بالعاصمة البرتغالية لشبونة ثلاث مرات قبل كأس العالم 2022، وقدموا العروض له، وكانت هناك اتصالات جارية مع رونالدو ووكيل أعماله خلال كأس العالم».

وأضافت: «كريستيانو رونالدو نفى المفاوضات والانتقال إلى النصر، لأن صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أثناء مشاركة اللاعب في كأس العالم أنه وقّع عقده بشكل رسمي مع (العالمي)، وبالفعل نفيه صحيح، خصوصاً أنه لم يوقع للنصر وقتها».

وتابعت: «رونالدو خلال الفترة الماضية كان ينتظر ليرى كيف سيكون مستقبله في أوروبا، وهل بالفعل هناك ناد في أحد الدوريات الأوروبية لديه القدرة على ضمه، وكان أبرز التصريحات التي صدرت من رئيس نادي بورتو البرتغالي، أكد خلالها صعوبة توقيع أي فريق برتغالي مع كريستيانو، لكون كلفته كبيرة، لذلك فعودته إلى الدوري البرتغالي صعبة، إلا إذا تنازل عن جزء كبير من راتبه».

يذكر أن مانشستر يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي حواراً تلفزيونياً مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، إذ هاجم رونالدو خلاله إدارة النادي والجهازين الفنيين السابق والحالي.

• «العالمي» سيستغني عن مارتينيز وماشاريبوف عقب التعاقد مع رونالدو.



• مسؤولو النصر زاروا رونالدو في منزله 3 مرات قبل كأس العالم.

• كريستيانو سيلعب مع الفريق السعودي حتى يبلغ عمره 40 عاماً.