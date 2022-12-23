الامارات | نواعم الدراجات الإماراتية «بطلات العرب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب الإناث للدراجات إنجازاً تاريخياً بعد حصوله على المركز الأول في سباق الطريق «فرقي»، فيما تقلدت البطلة الصاعدة هدى حسين الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام، ما رفع الحصيلة الإماراتية إلى 24 ميدالية بواقع (13 ذهبية وسبع فضيات وأربع برونزيات) في اليوم الخامس من البطولة العربية المجمعة للدراجات المقامة حالياً في الشارقة بمشاركة 17 دولة عربية.

وبدأ اليوم الخامس بسباق الفردي العام (شابات) لمسافة 33 كم، ونجحت فيه هدى حسين في إحراز الميدالية الذهبية متفوقة على بطلتي الجزائر، بعد أن جاءتا في المركزين الثاني والثالث، كما حصد منتخب الشابات المركز الثاني في الترتيب الفرقي بعد المنتخب الجزائري الذي جاء في الصدارة، ومصر في المركز الثالث.

وفي سباقات الإناث تحت 23 عاماً، حلت البطلة الإماراتية صفية الصايغ في المركز الثاني لفئة الإناث كبار خلف بطلة العرب وإفريقيا المصرية ابتسام زايد، وجاءت لاعبة الكويت في المركز الثالث، وفي فئة تحت 23 سنة خطفت صفية الصايغ الميدالية الذهبية من بطلة الجزائر وإفريقيا نسرين حويلي، في مفاجأة غير متوقعة، وجاءت لاعبة سورية في المركز الثالث. وفي الترتيب العام للفرق (إناث) حقق المنتخب الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة للمرة الأولى في تاريخ المشاركات العربية، وانتزع الفوز من بطلات إفريقيا المصريات اللواتي حصلن على المركز الثالث خلف المنتخب السوري الذي حل وصيفاً.

منافسات الطريق

تُختتم اليوم تُختتم اليوم منافسات الطريق للكبار في كلباء لمسافة 160 كم، إذ تشهد منطقة مرتفعات، أحد السباقات المعتمدة والمؤهلة رسمياً لأولمبياد باريس بالنقاط، ويبحث فيه يوسف ميرزا عن إنجاز جديد وميداليات جديدة تُضاف إلى سجل المنتخب الوطني، ووصلت بعثات الكبار لعدد من الدول العربية، مساء أول من أمس، للمشاركة في السباق الذي يتوقع أن يشهد منافسة كبيرة.

• 24 ميدالية حصيلة منتخب الدراجات في البطولة العربية (13 ذهبية، وسبع فضيات، وأربع برونزيات).