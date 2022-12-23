الامارات | الحوسني والسدراني في صدارة كأس للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم عمران الحوسني (نادي أبوظبي)، وعمار السدراني (الفجيرة)، إلى صدارة الرجال، فيما انفردت وافية المعمري بالمركز الأول لـ(السيدات)، في كأس رئيس الدولة للشطرنج الـ29، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمركز الأعمال (أدنوك) بأبوظبي، وبمشاركة 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات، ويقام حفل ختامها في السابعة مساء اليوم.

وتمكن لاعبا المنتخب الوطني: عمران الحوسني وعمار السدراني (حامل اللقب)، من التربع على قمة الترتيب، بعد أن بلغ كل منهما خمس نقاط ونصف النقطة بنهاية الجولة السابعة، بفوز الأول على سالم أحمد سالم (دبي)، والثاني على محمد سعيد يليلي الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما احتل أحمد فريد (دبي) المركز الثالث برصيد خمس نقاط، بعد فوزه على زميله في النادي علي عبدالعزيز، وتبرز مواجهة المتصدرَين الحوسني والسدراني في الجولة الثامنة، حيث يقترب الفائز منهما كثيراً من لقب البطولة.

ونجحت وافية المعمري (العين)، في البقاء على قمة بطولة السيدات وحيدة، بفوزها على حنان خليل (الشارقة) لتصل إلى النقطة السادسة، وتتقدم بفارق نصف نقطة على روضة السركال (أبوظبي) التي تحتل الوصافة، وتتقاسم المركز الثالث برصيد أربع نقاط ونصف النقطة كل من: عائشة سيف آل علي وحنان خليل ومريم عيسى وموزة المعمري.

ومن أبرز لقاءات الجولة الثامنة، مواجهات وافية درويش وعائشة سيف، وروضة السركال وأحلام راشد، ولطيفة الدرمكي وحنان خليل، وموزة المعمري ومريم عيسى.

وفي بطولة الناشئين أزاح محمد يوسف آل علي (الفجيرة)، سالم البلوشي (اتحاد كلباء) من الصدارة، بعد أن حصد النقطة السادسة، بينما يتأخر عنه البلوشي بنصف نقطة، برفقة كل من

راشد ابوبكر (أبوظبي)، سعود جابر (الشارقة)، ويلتقي في الجولة الثامنة راشد أبوبكر ومحمد يوسف، وعبدالله الرميثي وسعود جابر، وسالم البلوشي وحمد الحسني.

وفي منافسات الفتيات تعادلت لاعبات الطاولات الأربع الأولى لتبقى المنافسة على اللقب بين ثلاث لاعبات برصيد خمس نقاط ونصف النقطة لكل منهن، وهن: عنود عيسى وحنين أمين (فتيات الشارقة)، وموزة الشامسي (العين).

• 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات يتنافسون على كأس الشطرنج.