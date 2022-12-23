الامارات | سالم عبدالرحمن يشارك في بطولة العالم للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الشطرنج، خلال اجتماعه الدوري برئاسة تريم مطر تريم، مشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب المنتخب الوطني في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع في كازاخستان، التي تنطلق بعد غد وتستمر حتى 30 الشهر الجاري، بمشاركة أبرز لاعبي العالم، وسبق له المشاركة في النسخة الماضية وتأهل للدور الثالث من البطولة.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد باختيار الاتحاد الدولي لخمس شخصيات من الكوادر الإدارية الإماراتية في اللجان، وأكد المجلس على قدرات أبناء الدولة في تولي هذه المناصب، حيث تم اختيار سلطان علي الطاهر مستشاراً للجنة الفنية، ومهدي عبدالرحيم مستشاراً للجنة التحكيم، وسعود محمد المرزوقي عضواً للجنة الأحداث والفعاليات، والدكتور محمد علي الطاهر عضواً باللجنة الطبية، وعمر نعمان آل علي عضواً في لجنة الرياضيين.