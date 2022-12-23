اخبار الرياضه

الامارات | ختام المعسكر الدولي للمبارزة في دبي

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المعسكر الدولي للمبارزة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المعسكر الدولي للمبارزة، بصالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار في دبي، والذي نظمه اتحاد اللعبة، بالتعاون مع شركة «شامبيونز جروث».

وأشاد الأمين العام لاتحاد المبارزة، موسى البلوشي، بالجهود المبذولة، سواء من اللاعبين أو المدربين بالاتحاد، الذين يبذلون قصارى جهدهم طوال العام لنجاح مسيرة المبارزة، التي تسير من نجاح إلى نجاح، وتختصر الزمن للوصول إلى العالمية وفق رؤية مجلس الإدارة، برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة والاتحادين العربي والاماراتي للمبارزة.

وقال البلوشي في بيان أمس: «لقد لمسنا عن قرب الجهود المبذولة في المعسكر الدولي الأول، الذي حضره أكثر من 40 لاعباً ولاعبة، ولم يقتصر على أبناء الإمارات، بل شمل أبطال المنتخب الايطالي، أصحاب الإنجازات العالمية، كما لحق بالمعسكر أيضاً لاعبون من والكويت وروسيا ومصر، وعدد من اللاعبين الأجانب المقيمين في الدولة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا