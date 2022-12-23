الامارات | 125 قناة عالمية تبث دوري التنس العالمي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل اليوم مباريات دوري التنس العالمي التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في صالة (كوكا كولا أرينا)، وتستمر منافساتها حتى الغد، بمجموع جوائز قدرها مليون و500 ألف درهم، ووفق اللجنة المنظمة فإن 125 قناة عالمية تنقل الحدث في وقت حجز أكثر من 7000 مشاهد من مختلف الأعمار والجنسيات جميع مقاعد الصالة لمتابعة المنافسات.

وتقام اليوم ست مباريات في اليوم الأخير لمنافسات المجموعات تجمع الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، حيث يتم تحديد الفريقين اللذين سيخوضان المباريات النهائية للبطولة لفردي الرجال والسيدات والزوجي المختلط المقررة غداً، وتحديد الفائز باللقب وجائزة المليون درهم المخصصة للبطل، و500 ألف درهم للاعب الحاصل على المركز الثاني.

وتنطلق المنافسات في الثانية بعد الظهر، وستجمع المباريات الثلاث الأولى بين فريقي إيجلز وهوكس، حيث تكون البداية بمباراة الثنائي المختلط وتجمع بين ثنائي فريق إيجلز المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والهندي روهان بوبانا وثنائي هوكس المؤلف من الاستونية انيتا كونتافيت والنمساوي دومينيك ثيم، تليها مباراة فردي السيدات التي تجمع بين الفرنسية كارولين غارسيا من فريق إيجلز مع الكازاخستانية الينا روباكينا من فريق هوكس، تليها مباراة فردي الرجال التي ستجمع بين الأسترالي نك كيرغويس من فريق إيجلز مع الألماني ألكسندر زفيريف من فريق هوكس.

ويلتقي في الساعة السادسة مساء فريقا فالكونز وكايتس في ثلاث مباريات، تليها مباراة فردي السيدات التي ستجمع بين البيلاروسية أرينا سابالينكا من فريق فالكونز والبولندية إيغا سوياتيك نجمة فريق هوكس، وتختتم الأمسية بمواجهة فردي الرجال التي تجمع بين الصربي الأشهر نوفاك جوكوفيتس من فريق فالكونز والكندي فليكس أوجر الياسيم، والتي ستكون مسك ختام دور المجموعات وتحديد أطراف المباريات النهائية.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث تصدّر فريق إيجلز ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة، يليه فالكونز بالمركز الثاني برصيد 58 نقطة متقدمين على فريقي هاوكس وكايتس اللذين لعبا ثلاث مباريات انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس في اليوم الرابع للدوري.

وانطلقت منافسات اليوم الثالث بمواجهة الزوجي المختلط، حيث تمكن فريق إيجلز المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والهندي روهان بوبانا من الفوز بالمجموعة الأولى (6-2)، فيما أحرز ثنائي فريق فالكونز المؤلف من البيلاروسية أرينا سابالينكا والبلغاري غريغور ديميتروف (7-6)، وخاض الفريقان شوط كسر التعادل الذي حسمه فريق إيجلز لمصلحته (10-7).