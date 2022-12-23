الامارات | منتخب الكاراتيه يعود من بطولة آسيا بـ 7 ميداليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى أرض الوطن، أول من أمس، بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، بعد المشاركة في بطولة آسيا للناشئين والناشئات والشباب والآنسات تحت 21 سنة والرجال والسيدات التي اختتمت في مدينة طشقند بأوزباكستان، بمشاركة 781 لاعباً ولاعبة.

وكان في مقدمة المستقبلين لدى وصول البعثة إلى مطار دبي الدولي نائب رئيس الاتحاد، المهندس مروان سنكل، والأمين العام للاتحاد، المهندس حميد شامس، وعدد من أولياء الأمور.

وكانت بعثة المنتخب قد حققت أربع ميداليات ذهبية للبطلة فاطمة خصيف، وفضية للبطل يوسف فريدوني، وبرونزيتين للبطلتين حوراء العجمي وخديجة الجسمي.