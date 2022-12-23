الامارات | الجزيرة الحمراء يهنّئ لاعبيه الأرجنتينيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأت إدارة نادي الجزيرة الحمراء لاعبي الفريق الأول الأرجنتينيين براين باليرمو وغونزالو وايكر، بمناسبة فوز منتخب بلادهما بكأس العالم «قطر 2022» واحتفلت معهما بالإنجاز الذي حققه «التانغو».

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الإدارة سيف بن حمد بن قضيب الزعابي، قرر خلاله تنظيم دورة الجاليات لكرة السلة خلال رمضان، واستعرض المجلس ما تم إنجازه في مشروع تحديث ملاعب النادي ومنشآته وناقش التوصيات المرفوعة من اللجنة الرياضية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، واطلع المجلس على الموقف المالي وعلى المقترحات المقدمة من لجنة الاستثمار وخطة عملها في المرحلة المقبلة، كما بحث المجلس مسيرة ونتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأولى.