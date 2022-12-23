شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: كابيتانو مصر أحيا الأمل للمهمشين من المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مشروع كابيتانو مصر أعطى الفرصة للمواهب في المحافظات، وهي المناطق التي كانت مهمشة في كرة القدم منذ عشرات السنين، موضحا أن المشروع أحيا الأمل لهذا القطاع الكبير من محبي كرة القدم.

وتابع معوض في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المشروع فرصة عظيمة للمواهب، أهم ما يميزه أنك تذهب للمواهب حيث تسكن ولا تنتظرها، وأيضا أن هذه الاختبارات مجانية، وهو ما يرفع المعاناة عن كاهل المواهب ويمنحها فرصة للتعبير عن إمكانياتها".

وواصل معوض تصريحاته: "مع كابيتانو مصر الناس بدأت تحس إنهم خدوا حقهم، أنا من أبناء الفيوم وكنت أتمنى تواجد هذا المشروع على أيامي، الحقيقة كان سيرفع عنى معاناة كبيرة عشتها حتى أصبح لاعب كرة قدم".

وأتم نجم الأهلي ومنتخب مصر تصريحاته: "المشروع يؤكد اهتمام الدولة وتوجهها لتطوير النواحي الرياضية، ومن وجهة نظري مع مرور المواسم سنجني ثمار هذه المشروع العملاق، أتمنى أن يكون هناك موسم ثاني وثالث ورابع لاكتشاف المزيد من المواهب".

وشهدت أولى حلقات برنامج "كابيتانو مصر"، المذاع على قناة ON E تجربة اختبارات وتقييم مواهب "كابيتانو مصر"، حيث تم اختبار اللاعبين الصغار على أحدث أجهزة تستخدم في الدوريات الإنجليزية والإسبانية وكبار الدوريات الأوربية.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.