شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أعربت خلاله عن احتجاجها التام على حكم مباراته أمام المقاولون " محمد العتباني " وكذلك حكم تقنية الفيديو " عبد العزيز السيد " وذلك بعد الأخطاء العديدة والمؤثرة التي وقع فيها الثنائي خلال المباراة والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة خاصة باحتساب الهدف الأول للمقاولون والذي جاء من تسلل واضح للغاية أجمع عليه كافة خبراء كرة القدم ، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدى تطور أجهزة تقنية الفيديو المستخدمة وتأثير ذلك على نتائج المباريات.