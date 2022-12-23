شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شوقي غريب فى 6 مواجهات أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر
وسجلت فرق شوقي غريب 8 أهداف في شباك الزمالك، بينما سجل الزمالك 10 أهدف في فرق شوقي غريب، وجاءت مواجهات شوقي غريب مع الزمالك كالتالي:
1ـ مع الانتاج الحربي
موسم 2016/2017
ـ فاز: 2/1
ـ خسر: 1/0
موسم 2015/2016
ـ فاز: 3/1
ـ خسر 2/1
2ـ مع سموحة
موسم 2011/2012
خسر: 1/0
3ـ مع الاتحاد السكندري موسم 2003/2004
خسر: 4/2
ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وتلقوا الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبوا المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.
بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.