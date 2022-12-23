شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتانو مصر" يتصدر قوائم تريند تويتر تزامنا مع عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر برنامج اكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر قوائم الأكثر تداولاً وتغريداً عبر منصة تويتر، تزامناً مع عرض الحلقة الأولى من البرنامج المذاع على قناة ON E، والذى يتم من خلاله اكتشاف المواهب الرياضية من جميع أنحاء الجمهورية، حيث غرد الكثير من المتابعين عبر تويتر للاشادة بالانطلاقة الأولى من البرنامج.



قائمة تويتر

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقّد نادي شربين الرياضي وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم كابيتانو مصر، الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.