المونديال كل 3 أعوام يزيد أرباح «فيفا» المليارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (FIFA) إقامة نهائيات كأس العالم كل 3 أعوام، بدلا من النظام الحالي الذي يجرى كل 4 أعوام، وفقا لتقارير إخبارية بريطانية، الأربعاء.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطط تأتي بعد تأجيل خطط إقامة المونديال كل عامين.

وذكرت صحيفتا «غارديان» و»ديلي ميل» البريطانيتان أن إقامة المونديال كل 3 سنوات ربما ينال دعم الاتحادين الأفريقي والآسيوي للعبة، وستكون جزءا من تغيير جذري في أجندة المباريات الدولية السنوية بعد عام 2030.

مونديال 2026

وربما تشهد نسخة كأس العالم المقبلة عام 2026، توسعا إضافيا بها، بعد قرار فيفا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة من 32 فريقا إلى 48.

وكان مقررا توزيع المنتخبات المشاركة في تلك النسخة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على 16 مجموعة، بواقع 3 منتخبات في كل منها، ولكن ظهرت في الآونة الأخيرة مقترحات بشأن تشكيل المجموعات من 4 فرق، وهو ما يعني توزيع المشاركين على 12 مجموعة.

وفي حال تطبيق هذا المقترح، سوف يزيد عدد لقاءات المونديال من 64 مباراة، كما هو الحال الآن، إلى 104 مباريات.

من المتوقع أن تؤدي جميع تلك الخطط لزيادة إيرادات فيفا الذي ذكرت تقارير إخبارية تحقيقه أرباحا قياسية بنحو 7.5 مليارات دولار من مونديال قطر 2022، الذي انتهى يوم الأحد الماضي.

ويوزع فيفا الغالبية العظمى من أرباحه على الاتحادات الوطنية الأعضاء التي يبلغ عددها 211 اتحادا.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا، الذي ربما يستمر في منصبه حتى عام 2031، أعلن أيضا إقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا، بدءا من نسخة المسابقة عام 2025.

يشار إلى أن نهائيات كأس العالم تقام كل 4 سنوات منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1930، وطرح فيفا فكرة إقامتها كل عامين، لكن هذا المقترح قوبل برفض شديد من اتحادي أمريكا الجنوبية وأوروبا، اللذين يعارضان أيضا فكرة إقامة المسابقة كل 3 أعوام.