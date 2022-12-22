شكرا لقرائتكم خبر نجوم المغرب يزينون التشكيل المثالي لكأس العالم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 28 يوما من إثارة لم تتوقف ولو للحظة واحدة، أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم 2022، وأضاف ليونيل ميسي النجمة الثالثة أخيرا إلى قميص الأرجنتين الأبيض والسماوي.

منتخب الأرجنتين توج بلقب مونديال قطر بعدما نجح في الفوز على منتخب فرنسا في مباراة نهائية هي الأفضل بلا منازع في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما حبست الأنفاس على مدار 120 دقيقة ثم في ركلات الترجيح.

الكثير من النجوم جذبوا الأنظار على مدار 64 مباراة أقيمت في كأس العالم 2022، بداية من نجوم إنجلترا الذين أبهروا الجميع قبل الاصطدام بديوك فرنسا، ولاعبي البرازيل الذين رقصوا حتى أوقفتهم ركلات الترجيح أمام كرواتيا، ونجوم المغرب الذين كانوا أسودا ارتدت ثوب الحصان الأسود في المونديال.

وفي السطور التالية نتعرف على التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2022، بناء على تصويت موقع النسخة العربية في «جول.كوم».

دومينيك ليفاكوفيتش - كرواتيا

تنافس ثلاثة حراس مرمى على مركز أفضل حارس مرمى في البطولة، لكن الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش كان الأجدر بالفوز بالمركز.

أشرف حكيمي - المغرب

مشوار منتخب المغرب في كأس العالم 2022 كان استثنائيا بحق، لكن ذلك لم يكن ممكنا دون وجود أشرف حكيمي، أفضل ظهير أيمن في مونديال قطر.

حكيمي كان الرئة التي يتنفس بها الجانب الأيمن لمنتخب المغرب، وأحد أبرز النجوم في العمل الدفاعي لأسود الأطلس.

اختيار حكيمي لم يكن له منازع، سوى بعض المنافسة من الكرواتي يوسيب يورانوفيتش، لكن ما قدمه نجم باريس سان جيرمان أمن له مقعده في التشكيل المثالي.

يوشكو جفارديول - كرواتيا

المدافع الكرواتي المقنع قدم أداء مثاليا في المونديال، لكن لقطة واحدة كانت الأبرز، حين راوغه ليونيل ميسي ليضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى النهائي، ورغم ذلك فإن مستوى جفارديول في البطولة جذب إليه أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

رومان سايس - المغرب

قائد منتخب المغرب كان صخرة الدفاع التي تحطمت عليها آمال منافسي «أسود الأطلس» بعدما تحدى الإصابات في المونديال، وقدم أداء مثاليا في البطولة.

تيو هيرنانديز - فرنسا

في ظل الفقر الكبير في مركز الظهير الأيسر في كأس العالم 2022، كان تيو هيرنانديز هو الأفضل في هذا المركز في البطولة.

لوكا مودريتش - كرواتيا

«كل ما يكبر يحلى»، ربما تنطبق هذه العبارة على لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا، ومرة أخرى واصل «الأمير» تقديم أداء مميز في المونديال، حيث قدم أداء مثاليا وقاد منتخب كرواتيا إلى الميدالية البرونزية.

سفيان أمرابط - المغرب

سفيان أمرابط كان المفاجأة السارة للجماهير العربية بشكل عام والمغربية بشكل خاص، بعدما كان صمام الأمان لأسود الأطلس، واللاعب الذي يفسد هجمات المنافسين مبكرا.

ليونيل ميسي - الأرجنتين

لا يعد ليونيل ميسي فقط مجرد صانع ألعاب مميز طوال مسيرته ولكنه أيضا آلة تهديفية لا تتوقف رغم عدم لعبه في مركز المهاجم الصريح خلال مسيرته الكروية.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين بمسافة شاسعة عن أقرب ملاحقيه، كما انفرد أيضا بلقب الهداف التاريخي لمنتخبات أمريكا الجنوبية متجاوزا سجل بيليه الذي صمد للعديد من السنوات.

قدم البرغوث الأرجنتيني أداء مذهلا في مونديال قطر وقاد منتخب التانجو للحصول على لقب كأس العالم 2022.

كيليان مبابي - فرنسا

أن تسجل ثمانية أهداف في كأس العالم، من بينها هاتريك في النهائي، يؤكد أن مبابي هو «الشيء الكبير القادم» في كرة القدم، نجم «الديوك» كان القائد الحقيقي لكتيبة ديدييه ديشان، ولعل حقيقة أنه أعاد فريقه إلى النهائي بهدفين في أقل من دقيقة تؤكد قيمته الاستثنائية.

أنطوان جريزمان - فرنسا

إلى جانب كيليان مبابي، كان جريزمان هو المؤشر الحقيقي لأداء منتخب فرنسا في مونديال قطر، في ظل مشاركته في مركز صانع الألعاب، وحلقة الربط بين خطوط «الديوك» في البطولة.

جوليان ألفاريز - الأرجنتين

المهاجم الأرجنتيني الشاب كان خير سند في مشوار منتخب الأرجنتين نحو تحقيق اللقب، بعدما سجل أربعة أهداف في البطولة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين إلى جانب أوليفييه جيرو.

صحيح أن جيرو كان يستحق هو الآخر التواجد في هذا المركز، لكن حقيقة أن المهاجم الفرنسي كان مخيبا في النهائي منحت ألفاريز هذا المقعد.