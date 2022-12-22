الأخضر الـ49 عالميا.. وقفزة قوية للمغرب

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وشهد التصنيف الجديد تغييرات واسعة على مراكز المنتخبات بعد انتهاء مونديال «قطر 2022».ونشر (فيفا) نسخة محدثة لآخر ترتيب للمنتخبات الوطنية بكرة القدم على موقع FIFA الرسمي.
وارتقى المنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه بكأس العالم من المركز الثالث إلى مركز الوصافة في ترتيب فيفا، خلف المنتخب البرازيلي الذي حافظ على مركزه في الصدارة. وتخلى المنتخب البلجيكي عن المراكز الثلاثة الأولى لمصلحة المنتخب الفرنسي.
وارتقى المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر، بوصوله للدور نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم، من المركز الـ22 في الشهر الماضي لينهي العام الحالي الأول أفريقيا وعربيا، محتلا المركز الـ11 عالميا، وليقترب بنحو 37 نقطة فقط من دخول قائمة أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي.
أما مراكز المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال جاءت على النحو التالي: (تونس في المركز الـ30 عالميا، السعودية في المركز الـ49، قطر في المركز الـ60). وتراجع المنتخب الروسي إلى المركز الـ37 عالميا، وما زال استبعاد المنتخبات الروسية من البطولات الدولية قائما من قبل فيفا.
وفيما يلي ترتيب المنتخبات
1 - البرازيل
2 - الأرجنتين
3 - فرنسا
4 - بلجيكا
5 - إنجلترا
6 - هولندا
7 - كرواتيا
8 - إيطاليا
9 - البرتغال
10 - إسبانيا
11 - المغرب
ترتيب المنتخبات العربية
1 - المغرب (11 عالميا)
2 - تونس (30 عالميا)
3 - مصر (39 عالميا)
4 - الجزائر (40 عالميا)
5 - السعودية (49 عالميا)
6 - قطر (60 عالميا)
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