هدف سالم الدوسري يدخل قائمة الأجمل بالمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (FIFA) تصويتا لاختيار أجمل هدف في كأس العالم 2022 في قطر.

واختار فيفا عبر موقعه الالكتروني الرسمي 10 أهداف، وطلب من الجمهور اختيار أفضلها، عبر رابط التصويت المعزز بمقاطع مرئية للأهداف الـ10، التي سيختار منها من يشاهدها أفضل هدف من وجهة نظره.

ويوجد في القائمة هدف النجم السعودي سالم الدوسري، الذي سجله في شباك حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، في المباراة التي أقيمت يوم 22 نوفمبر الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهو الهدف العربي الوحيد في القائمة.

كما يشارك هدف البرازيلي ريتشارليسون الذي سجله في مرمى صربيا، بضربة مقصية، في دور المجموعات يوم 24 نوفمبر الماضي.

وضمت القائمة -أيضا- هدف الهولندي كودي غاكبو بقدمه اليسري في تسديدة اخترقت العرين الإكوادوري، كما ضمت القائمة هدف الأرجنتيني إنزو فيرناندير الذي اخترق مربع العمليات، وسدّد كرة إلى الزاوية البعيدة في مرمى المكسيك. وكذلك هدف الكاميروني فنسنت أبو بكر، الذي اخترق دفاعات صربيا ببراعة، ليواجه الحارس بمفرده، ويرسل كرة في توقيت مثالي لتدخل الشباك بكل سلاسة.

ورشح فيفا -أيضا- هدف المكسيكي لويس تشافيز من ركة حرة صاروخية من منطقة الجزاء فوق حائط الصد، إلى الزاوية العليا في مرمى السعودية.

لويس تشافيز أحرز أحد أجمل أهداف كأس العالم الحالية من ركلة حرة مباشرة، سددها بيسراه سكنت شباك الحارس السعودي العويس.

كما جاء ضمن الترشيحات هدف الفرنسي كيليان مبابي بتلقيه الكرة، والتي جهزها للتسديد بقدمه اليمنى، وبدقة ماهرة إلى الزاوية العالية البعيدة «المقص» في مرمى بولندا. وبالتمريرات البرازيلية القصيرة والسريعة كرقص السامبا، جاء هدف ريتشارليسون في الزاوية السفلى من مرمى كوريا الجنوبية ضمن الأهداف المبدعة والمرشحة بالتصويت. ورشح فيفا أيضا هدف بايك سيونغ الكوري الجنوبي، عندما سيطر على الكرة بهدوء من ضربة حرة تم إبعادها، ليرسل تسديدة صاروخية إلى شباك البرازيليين من خارج منطقة الجزاء.

10 أهداف اختارها (فيفا) للتصويت

