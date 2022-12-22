شكرا لقرائتكم خبر الهلال يخرج النواخذة من كأس الملك للمرة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب فريق الهلال على نظيره فريق الاتفاق، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة تأهل الهلال لمواجهة الفائز من مباراة الفتح والطائي، في الدور ربع النهائي من كأس الملك.

وافتتح أوديون إيجالو أهداف الهلال عند الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف محمد البريك الهدف الثاني في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل لوسيانو فييتو الهدف الثالث للهلال بعدما تلقى تمريرة متقنة من اللاعب الشاب خليفة الدوسري.

وتمكن ميشيل ديلجادو من تسجيل الهدف الرابع للهلال عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليؤمن انتصار فريقه.

ومر الهلال بمرحلة تذبذب في النتائج بالدوري خلال آخر 5 جولات مع مستوى غير مقنع لكثير من جماهيره، حيث أكد تفوقه على الاتفاق «بالتخصص» ليخرجه من مسابقة كأس الملك للمرة السادسة، مقابل 3 مرات للاتفاق.

وثبت الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، عقدته للنواخذة ومدربهم الفرنسي باتريس كارتيرون، محققا رابع انتصار له ضد الاتفاق مقابل تعادلين، دون أن يخسر أي مواجهة ضدهم.

وكان أول اللقاءات خلال تولي دياز تدريب الهلال في الفترة الأولى موسم «2016ـ2017»، عندما التقى الاتفاق ضمن الجولة الـ16 من الدوري وانتهى اللقاء بفوز الأزرق، بهدف دون رد سجله الأوروجواياني نيكولاس ميليسي.

أما ثاني اللقاءات فكان وديا في صيف موسم «2017 ـ 2018»، حينها كسب الهلال بهدفين نظيفين، سجلهما مختار فلاتة والبرازيلي كارلوس إدواردو، وحضر التعادل في ثالث اللقاءات بدوري المحترفين، بهدف لمثله.

ومع عودة دياز لتدريب الأزرق من جديد في فبراير الماضي، التقى الفريقان في الجولة الـ20 من دوري المحترفين 2021ـ2022 وفازالهلال بثنائية نظيفة، سجلها علي البليهي والنيجيري أوديون إيجالو.

وعاد الزعيم ليلاقي الاتفاق مجددا هذا الموسم في الجولة السادسة من دوري روشن، لكنه أخفق في التسجيل، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي.

نقاط بعد مواجهة الفريقين:

