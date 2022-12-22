بدء التسجيل في بطولة السعودية لسباقات الدراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن بدء التسجيل للمشاركة في الجولة الثالثة «الأخيرة» من بطولة السعودية لسباقات الدراق، التي ستقام يومي 29 - 30 ديسمبر الحالي على حلبة ديراب بمدينة الرياض، مبينا أن التسجيل يستمر حتى الـ28 من ديسمبر الحالي.

وأوضح الاتحاد أن البطولة تضم فئات «إندكس 10» وإندكس 9.0 وإندكس 8.0 وإندكس .5 و»سوبر ستريت آوتلو في 8» و»آوتلو في 6» و»آوتلو في 4» للسيارات، وفئات «آوتلو» و»برو ستريت» و»ستريت فايت 9.5» و»إندكس 8.5» للدراجات النارية.

ويتصدر السائق السعودي محمد الدعيجي فئة «إندكس 10.0»، برصيد 63 نقطة، يليه السائق السعودي راشد المنيف والسائق البحريني يوسف الخميري برصيد 25 نقطة لكل منهما، فيما يتقاسم ستة سائقين في فئة «إندكس 9.0» المراكز الثلاثة الأولى، يتصدر السائقان الإماراتي حمدان الكعبي والكويتي ناصر غانم ترتيب الفئة برصيد 25 نقطة لكل واحد منهما، ويحتل السائقان السعودي خالد النومان والبحريني علي الخميري المركز الثاني برصيد 20 نقطة لكل منهما، وفي المركز الثالث السائقان السعودي حيدر شويخ والبحريني محمد بهلول برصيد 18 نقطة لكل واحد منهما.

وفي فئة «إندكس»، يسيطر السعوديون على المراكز الأولى مع السائقين سعود حركة برصيد 43 نقطة، وعبد العزيز الفارس برصيد 40 نقطة، وريان أبو صندوق برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر السائق الكويتي جابر المغربي فئة «إندكس 4.5» برصيد 25 نقطة، في حين يتصدر السائق السعودي ماجد الحربي فئة «سوبر سترت آوتلو في 8» برصيد 43 نقطة، ويتصدر السائق السعودي محمد بو حيزة فئة «آوتلو في 6» برصيد 43 نقطة، ويتصدر السائق السعودي عبد العزيز آل سعود فئة «آوتلو في 4»، برصيد 25 نقطة.

وفي تصنيف الدراجات النارية، يتصدر الدراجون السعوديون جميع الفئات، حيث تصدر الدراج مثنى أبو ذيب فئة «آوتلو» برصيد 25 نقطة، والدراج مشاري التركي يتصدر فئة «برو ستريت» برصيد 25 نقطة، والدراج ريان الروقي الأول في فئة «تريت فايت 9.5» برصيد 25 نقطة، ويتصدر عبد الرحمن النجم فئة «إندكس 8.5» برصيد 25 نقطة.