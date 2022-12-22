شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الحدود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبى فريق البنك الاهلى للتدريبات الجماعية تحت قيادة حلمى طولان على الملعب الرئيسى بمقر النادى في العجوزة أستعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان حلمى طولان قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش أول أمس بنتيجة هدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة .

وعقد حلمى طولان المدير الفني جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل أنطلاق المران وطالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب ، وشدد لهم على ثقته التامة في قدراتهم الفنية.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاحد المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط حيث تمكن من الفوز في مباراة واحدة و تعادل في ثلاث و الهزيمة في أربع مباريات .



تدريب البنك الاهلى (13)



تدريب البنك الاهلى (14)



تدريب البنك الاهلى (15)



تدريب البنك الاهلى (16)



تدريب البنك الاهلى (17)



تدريب البنك الاهلى (18)



تدريب البنك الاهلى (19)



تدريب البنك الاهلى (20)



تدريب البنك الاهلى (21)



تدريب البنك الاهلى (22)



تدريب البنك الاهلى (23)



تدريب البنك الاهلى (24)



تدريب البنك الاهلى (1)



تدريب البنك الاهلى (2)



تدريب البنك الاهلى (3)



تدريب البنك الاهلى (4)



تدريب البنك الاهلى (5)



تدريب البنك الاهلى (6)



تدريب البنك الاهلى (7)



تدريب البنك الاهلى (8)



تدريب البنك الاهلى (9)



تدريب البنك الاهلى (10)



تدريب البنك الاهلى (11)