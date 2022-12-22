شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 48 ساعة لسموحة في القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر طارق العشرى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى سموحة السفر غدًا إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعباً عقب صلاه الجمعة والتدريب في الرابعة فى فندق الإقامة وفضل العشري الابتعاد عن سوء الأحوال الجوية بالأسكندرية والتركيز باللاعبين لمباراة الأهلي المقرر لها الاحد على ملعب السلام.
وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة ، ويعود لصفوف فريق سموحه خالد عبد الفتاح المدافع الأيمن عقب غيابه عن مباراة الاتحاد للإيقاف .
وكان فرج عامر رئيس نادي سموحه قد حضر التدريب الأخير وطالب اللاعبين بالخروج من نفق النتائج السيئة والعودة للانتصارات.
وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو بسبب الإيقاف، قبل أن ينتهي الإيقاف ويصبح متاحا أمام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للمشاركة الأساسية في مباراة سموحة.