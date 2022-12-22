شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 48 ساعة لسموحة في القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق العشرى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى سموحة السفر غدًا إلى القاهرة والدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعباً عقب صلاه الجمعة والتدريب في الرابعة فى فندق الإقامة وفضل العشري الابتعاد عن سوء الأحوال الجوية بالأسكندرية والتركيز باللاعبين لمباراة الأهلي المقرر لها الاحد على ملعب السلام.

وطالب طارق العشري اللاعبين بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة ، ويعود لصفوف فريق سموحه خالد عبد الفتاح المدافع الأيمن عقب غيابه عن مباراة الاتحاد للإيقاف .

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحه قد حضر التدريب الأخير وطالب اللاعبين بالخروج من نفق النتائج السيئة والعودة للانتصارات.

على صعيد متصل ، أكد الجهاز الطبي بالأهلي، جاهزية محمد عبد المنعم مدافع الأحمر للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من شكواه بآلام في الركبة خلال الأيام الماضية.

ويشارك محمد عبد المنعم في تدريبات الأهلي غدا الجمعة، عقب تعافية من الإصابة بآلام في الركبة، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيليلة رفقة زميله طاهر محمد طاهر على هامش تدريبات الأهلي الجماعية .

وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو بسبب الإيقاف، قبل أن ينتهي الإيقاف ويصبح متاحا أمام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للمشاركة الأساسية في مباراة سموحة.