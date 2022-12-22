شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في تونس على رأس حضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية في تونس ، اليوم الخميس، على حضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية الخامسة عشر للرماية التي تستضيفها تونس.

وتشارك مصر ببعثة كبيرة في البطولة الأفريقية التي تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي.

ونظمت تونس حفل افتتاح مميز للبطولة الإفريقية، بمشاركة رضا المناعي رئيس الاتحاد التونسي للرماية وحازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، وبحضور كافة الوفود المشاركة في البطولة.

وتنافس مصر بقوة على المراكز الأولى في البطولة، من خلال قائمة قوية من الرماة ضمت كلا من: محمد حمدى و محمد مصطفى و فريدة خالد و مى مجدى و ميرنا هيثم و عمرو أحمد و يوسف حسام و مجدى محمد حافظ و هالة الجوهري و يارا أحمد.

وأعرب حازم حسني، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية المصرية في البطولة حتى الآن، مؤكدا أن المشاركة في البطولة تكسب اللاعبين فرصة جيدة للاحتكاك بمنافسين أقوياء وتمنحهم خبرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على الميداليات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.