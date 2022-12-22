شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يزور "كابيتانو مصر" في أولى حلقاته ويشارك باللعب مع المواهب الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة فريق تدريب برنامج "كابيتانو مصر"، المذاع على قناة أون أي، في أولى حلقات البرنامج، وشارك اللاعبين في تدريبات المواهب الشابة، حيث استعرض مهاراته الكروية وسط احتفال وتصفيق كبير من صغار اللاعبين.

وأطلع الدكتور أشرف صبحي، خلال مشاركته في الزيارة على آلية تدريب المواهب الشابة في برنامج "كابيتانو مصر"، والنتائج التي وصل إليها المدربين في اختيار أفضل العناصر الشابة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقّد نادي شربين الرياضي وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم كابيتانو مصر الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.