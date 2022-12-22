شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: برنامج كابيتانو مصر حلم ومشروع يليق بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مشروع كابيتانو مصر، يمثل حلم جديد لاكتشاف المواهب المصرية، وكتب متعب عبر حسابه الشخصي على تويتر: برنامج كابيتانو مصر هو الحلم الجديد، مشروع رياضي ضخم لاكتشاف المواهب فى كرة القدم بكل محافظات الجمهورية المصرية، مشروع يليق بالجمهورية الجديدة و حلم لتصدير المواهب المصرية للمنتخبات لتحقيق طموح المصريين.

وانطلقت أولى حلقات برنامج "كابيتانو مصر" في التاسعة من مساء اليوم ،الخميس، عبرقناة ON بعدما فرض هذا البرنامج نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية وربما العربية والأفريقية كونه يحمل رؤية جديدة لإكتشاف ودعم المواهب الكروية الشابة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وتبث قناة أون أولى حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، اليوم وغداً الجمعة في تمام التاسعة مساء.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقّد نادي شربين الرياضي وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم كابيتانو مصر الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووقع الرئيس السيسى على كورة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، معقبا: "هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ قائلا: "هشيلها ، وكتب الرئيس السيسى على الكرة :" بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف" ، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".