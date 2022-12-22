شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يُكرّم محمد عبد المطلب فى حضور حطب وحسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اليوم الخميس حفل تكريم للمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق وأمين عام مساعد اللجنة الأولمبية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد الحفل حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ، ومحمد فتحى وأعضاء مجلس السلة وجاء الحفل لتكريم المهندس محمد عبد المطلب بعد توليه منصب رئيس مكتب NBA Africa في مصر ونائبًا لرئيسها.

من جانبه أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على أن تواجد المهندس محمد عبد المطلب في هذا المنصب هو مكسب كبير للرياضة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيكون له أثر إيجابي كبير على الرياضة المصرية بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص.

كما حرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على توجيه التهنئة للمهندس محمد عبد المطلب مؤكدًا على سعادته الكبيرة بتوليه هذا المنصب.

وأكد الدكتور مجدي أبو فريخة على أنه سيفتقد تواجد المهندس محمد عبد المطلب في مجلس إدارة الاتحاد، ولكنه في التوقيت ذاته سعيد بتواجده في هذا المنصب متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

من جانبه حرص عبد المطلب على توجيه الشكر للدكتور حسن مصطفى، وللاتحاد المصري لكرة السلة واللجنة الأولمبية المصرية، مؤكدا على استمراره في متابعة كل ما يدور في ساحة كرة السلة المصرية وأنه سيعمل على كل شئ يساهم في تطور وانتشار اللعبة في مصر



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