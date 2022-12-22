شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يضم 22 لاعباً لقائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى القائمة التي ستخوض مباراة سيراميكا غداً ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز، واختار الصربى زوران مانولوفيتش 22 لاعباً لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها غدا الجمعة على ستاد برج العرب في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتضم القائمة كلاً من : المهدى سليمان وعمرو خليل وهشام صلاح وجافين كازيتو ومحمد الصالح ومحمود علاء وصبرى رحيل ومورو ساليفو وكريم الديب وإبراهيم حسن وأحمد عيد وعمر فتحى وناصر ناصر وعبد الغنى محمد وأحمد السيد غريب والسيد سالم وأحمد عادل"ميسى" ومحمود عبد العزيز و عبد الله نصيب وفوزى الحناوى وبلال السيد ومابولولو.

ويغيب عن الفريق كلاً من خالد الغندور للإصابة بالتهاب في وتر أكيلس وخالد صبحى للإصابة بمزق بالعضله الضامة وأوستن اموتو للإصابة برشح في الكاحل الايسر ومصطفى أبراهيم للإصابة بشد في العضلة الامامية ومروان عطية للايقاف عقب الحصول على ثلاث أنذارات .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة في 3 مباريات،واستعاد التوازن بعد تلقيه 3 خسائر متتالية أمام المحلة وفيوتشر والأهلى.