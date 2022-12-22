شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يظهر في قائمة يراميدز لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة الداخلية في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الداخلية في السابعة من مساء الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

وتشهد القائمة عودة إبراهيم عادل بعد غياب طويل بسبب معاناته من الاصابة في العضلة الضامة وعضلات البطن.