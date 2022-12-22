شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: فخور إني المستشار الفني لعمل كبير زي برنامج "كابيتانو مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مؤمن زكريا نجم الكرة المصرية، عن سعادته بتواجده ضمن برنامج كابيتانو مصر، وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي على تويتر: فخور إني المستشار الفني لعمل كبير زي برنامج كابيتانو مصر .. استنونا النهاردة وبكره الساعة 9 على قناة أون.. أولى حلقات البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و وزارة الشباب والرياضه، شكرا لكل فريق العمل، مجهود وتعب شهور.

و يترقب الجمهور الكروي المصري إنطلاق أولى حلقات برنامج "كابيتانو مصر" في التاسعة من مساء اليوم ،الخميس، عبرقناة ON بعدما فرض هذا البرنامج نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية وربما العربية والأفريقية كونه يحمل رؤية جديدة لإكتشاف ودعم المواهب الكروية الشابة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وتبث قناة أون أولى حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، اليوم وغداً الجمعة في تمام التاسعة مساء.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقّد نادي شربين الرياضي وتابع فعاليات المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم كابيتانو مصر الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووقع الرئيس السيسى على كورة لأحد مواهب برنامج كابيتانو مصر اسمه يوسف، معقبا: "هتلعب بيها ولا هتشيلها" ليرد الناشئ قائلا: "هشيلها ، وكتب الرئيس السيسى على الكرة :" بسم الله الرحمن الرحيم، ابنى يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف" ، ونصح الرئيس السيسى يوسف بالمواظبة على الرياضية والاهتمام باللياقة النهائية".

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وشارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق والمستشار الرياضي لشركة تذكرتي في الإعلان الترويجي لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، وتحدث قائلا: "كل حلم بيبدأ بخطوة".