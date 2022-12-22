شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري: ثنائى الأهلى في حساباتنا و رحيل عطية وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري حقيقة اقتراب رحيل مروان عطية لاعب وسط الفريق للنادي الأهلي، واستعارة زياد طارق من المارد الأحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سلامة في تصريحات إذاعية: "فترة الإيقاف أثرت بالسلب على الاتحاد السكندري، لذلك تعرضنا لنتائج سيئة بعد العودة من التوقف ، وتابع: كان هناك سوء توفيق للغاية، خاصة مباراتنا أمام الأهلي التي تم أهدرنا خلالها ركلتين جزاء ، وقررنا إيقاف مستحقات اللاعبين، وذلك من أجل عودة أداء الفريق القوي مرة آخرى، وبالفعل نجحنا في الفوز أمام فاركو وسموحة، والفريق يستعد لمواجهة سيراميكا".

وأضاف: "نفتقد غدًا في مباراة سيراميكا لاعب الفريق مروان عطية بسبب الإيقاف، وأيضًا إصابة خالد الغندور، ولكن لدينا ثقة كبرى في باقي لاعبي الفريق المشاركين في اللقاء".

وانتقل بالحديث عن مروان عطية: "فكرة رحيل اللاعبين مطروحة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تفاوضات رسمية أو شفهية لأي لاعب سواء من الأهلي أو الزمالك".

وتحدث عن زياد طارق قائلًا: "حتى الآن لم يقدم الجهاز الفني أسماء اللاعبين التي يريدها في الشتاء، ولكن اللاعب في الصورة بالطبع ومعه محمد محمود الذي نسعى للتعاقد معه".

وتحدث أيضاً عن محمود علاء: "هو لاعب كبير للغاية، تلقى دعم كبير من جماهير الاتحاد السكندري في مباراة فاركو، واللاعب نجح في تقديم أداء جيد خلال اللقاء، وتلقى فرصة للعودة للزمالك، ولكنه تمسك بالاستمرار داخل مع الاتحاد".