شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الطلائع والبنك الأهلي على المائدة الفنية لعلي ماهر في فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لطلائع الجيش في الدوري العام، وآخرها فوز الطلائع على البنك الأهلي بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الطلائع قبل المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ومن المقرر أن يستمر محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، في قيادة الفريق من داخل الملعب خلال المباراة المقبلة أمام طلائع لجيش والمقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري رابطة الأندية المصرية.

وكان علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، قد تلقى بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الأهلي، وذلك بعد اعتراضه على التحكيم في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وواصل فيوتشر سلسلة اللاهزيمة في الدوري بعد الفوز في الجولة الثامنة على غزل المحلة بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب سلبياً، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، وفاز على الداخلية بهدف نظيف، وعلى الاتحاد السكندري بنفس النتيجة، قبل أن يتعادل سلبياً مع الإسماعيلي ثم تعادل بهدف لمثله مع الأهلي، قبل أن يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف.

وبات فريق فيوتشر الأقوى دفاعا فى بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 8 جولات، فلم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، فيما يأتي بيراميدز والزمالك فى المرتبة الثانية بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف.