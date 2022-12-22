شكرا لقرائتكم خبر عن السبت قرعة البطولة العربية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لاندية تنس الطاولة، إجراء قرعة البطولة بعد غد السبت، لتحديد و معرفة أطراف المنافسات، للبطولة التى يشارك فيها 35 فريقا.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لتنس الطاولة للأندية، التي تقام فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجارى، بصالة استاد القاهرة.

ويشارك فى البطولة 6 فرق من مصر في منافسات الرجال والسيدات، هى الأهلى والزمالك وإنبى على مستوى السيدات، والأهلى والزمالك وجزيرة الورد على مستوى السيدات.

في سياق متصل، حققت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة في وقت سابق الميدالية الذهبية رفقة لاعب كازاخستان فى منافسات الزوجى المختلط ببطولة العالم لتنس الطاولة والتى تقام بتونس

وتوجت هنا بالذهبية بعد التغلب رفقة الكازاخستاني على الزوجى المختلط البرتغالى الاسبانى بنتيجة 3/0 فى نهائي البطولة.

تأهلت هنا جودة، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر، إلى نهائى بطولة العالم للزوجى المختلط تحت 15 عامًا، فى تنس الطاولة، المُقامة حالياً فى تونس رفقة اللاعب الكازاخستانى آلان كورمانجاليف، بعد الفوز على ثنائى منتخب اليابان بنتيجة 3/2 فى نصف النهائى.

ودعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة منافسات الفردى ببطولة العالم التى تقام بتونس بعد الخسارة أمام لاعبة كوريا بنتيجة 4/3 فى دور الـ 16