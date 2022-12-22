شكرا لقرائتكم خبر عن التنزاني آدم سالامبا يقترب من العودة إلى قائمة غزل المحلة أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التنزاني آدم سالامبا من العودة إلي قائمة فريق غزل المحلة ، استعداداً لمواجهة فاركو فى بطولة الدورى، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء السبت المقبل، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى المصرى.

وعقد اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، جلسة مع اللاعب يطالبه فيها بالتركيز الشديد خلال الفترة المقبلة ، من أجل الاعتماد عليه في التشكيل الاساسي للفريق في المباريات القادمة .

وانضم سالامبا إلى غزل المحلة بعد رحيله عن فريق شبيبة الساورة الجزائري، ودخل اللاعب في نزاع مع فريقه الجزائري الذي رفض منحه البطاقة الدولية،

ويعد سالامبا ثاني لاعب تنزاني في الدوري المصري هذا الموسم بعد مواطنه حميد ماو الذي يلعب أيضاً في صفوف غزل المحلة.